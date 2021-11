0 Facebook Reddito di cittadinanza, dall’ironia al linciaggio social. Il Tiktoker si difende: “Lavoro, neanche lo prendo il sussidio” News 4 Novembre 2021 12:50 Di Alessio Liberini 3'

“La mia è solo ironia non me ne volete. Viva il reddito di cittadinanza“, si legge sulla descrizione del profilo Tik Tok appartenente a Carmine La Rocca, commerciante di Giugliano che da circa un mese è letteralmente diventato virale sui social per la sua “campagna di sensibilizzazione,” nei confronti della tanto nota “carta gialla“, per il sostegno delle famiglie in difficoltà. Un’ironia che non è stata, per nulla, recepita dai tanti haters che in queste ore lo stanno “attaccando” sul web dopo che il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha ripostato uno dei sui tanti video in cui ironizza sul sostegno, o quanto meno su come questo viene gestito da molti percettori.

“Lui sa che il video non è vero – racconta La Rocca a VoceDiNapoli.it – nei commenti si vede chiaramente che è ironico, ma Borrelli li ha tagliati. Ora lo sto provando a contattare ma non mi risponde”. Nel mentre grazie al, “repost del consigliere ho ricevuto, e continuo a ricevere, migliaia di insulti di tutti i tipi. Mi stanno massacrando, c’è scrive di volermi mettere addirittura una la bomba sotto il mio locale“. Carmine, infatti, oltre a non usufruire del Reddito di Cittadinanza è anche un lavoratore e da tempo gestisce un bar nella sua Giugliano.

“Io ho un lavoro – precisa La Rocca – faccio semplicemente ironia sul tema per far capire alla gente che non tutto quello che si sente o si vede sul web è vero, bisogna verificare sempre. Anzi proprio nel mio bar mi capita spesso di vedere clienti che pagano con le carte è mi irrito perchè per lo Stato lo stato dovrebbe essere una normale post pay, a me capitano 100 persone che prendono la birra con una carta gialla, e di quelle credo che almeno una sia corrispondente a quella del reddito, questo non mi piace“.

“Non sono contrario al sostegno – chiarisce – ma per me va dato alle persone che lo meritano, su questo non ci piove, vista anche l’emergenza Covid che ha messo in ginocchio molte famiglie, anzi menomale che c’era il reddito in questi tempi complicati“. Ma questo deve, “essere fatto per sostenere le famiglie in difficoltà non per queste sciocchezze, come l’acquisto di una birra al bar. La gente lo usa in tutti i modi. Io – attraverso Tik Tok – sto semplicemente sensibilizzando la gente e invece mi attaccano facendomi passare come approfittatore ma io non c’entro niente, neanche lo prendo il reddito“.