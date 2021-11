0 Facebook Temporale nel Napoletano, strade allegate: spunta un uomo in canoa e canna da pesca Castellammare di Stabia 3 Novembre 2021 16:55 Di redazione 2'

Prosegue l’ondata di maltempo che in queste ore sta toccando tutta la Regione Campania. Tra strade allagate e numerosi disagi c’è chi riesce a prenderla con simpatia come il caso di un uomo che questa mattina, visto il nubifragio, ha scelto di concedersi un giro in canoa con tanto di canna da pesca al seguito. Il video dell’uomo girato stamane a Castellammare di Stabia è così diventato repentinamente virale sui social raccogliendo il boom di visualizzazioni e commenti allegri che hanno risollevato qualche umore in questa giornata grigia.

Prosegue l’allerta meteo

Dopo l’allerta meteo di colore arancione, diramata già da ieri dalla Protezione Civile Regione Campania, andata in scena per l’intera giornata di oggi il maltempo sembra destinato a proseguire anche per le prossime ore. “Dalle 8 di domani mattina – si legge nel bollettino odierno della Protezione Civile – si passa al livello Giallo fino alle 23.59. Ancora rovesci e temporali anche intensi”. Gli stessi informano i cittadini di “prestare attenzione anche in assenza di precipitazioni per possibili fenomeni di dissesto idrogeologico come frane e caduta massi”.

Il video