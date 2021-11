0 Facebook Belen Rodriguez sulla gravidanza interrotta. “Ho messo incinta la mia ex che era sposata”, arriva il chiarimento Spettacolo 2 Novembre 2021 15:52 Di redazione 1'

In questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip giravano strane voci su Gianmaria Antinolfi e la gravidanza di una sua storica ex argentina. In pratica il concorrente della casa più spiata d’Italia aveva fatto spuntare il nome di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez sulla gravidanza interrotta e le parole di Gianmaria Antinolfi

La showgirl ha voluto rispondere in maniera indiretta a questa querelle pubblicando una storia in cui si mostra scettica L’argentina allibita scrive: “Non ho capito bene il discorso”. In effetti, nemmeno noi! Antinolfi in pratica ha parlato di una sua ex argentina rimasta incinta durante la loro relazione mentre era ancora sposata con un altro. Insomma le parole dell’argentina non arrivano a sproposito e mettono a tacere un polverone inutile.

L’imprenditore napoletano e la Rodriguez ebbero un un flirt subito dopo la fine del matrimonio tra l’argentina e Stefano De Martino. I due furono beccati a Capri e le loro foto insieme pubblicate su Chi. Una relazione brevissima che svanì in un weekend, ma che ha regalato molta notorietà alla coppia.