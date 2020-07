0 Facebook Dayane Mello, l’ex di Gianmaria Antinolfi, avverte Belen: “Stava con me quando usciva con te” News 14 Luglio 2020 15:37 Di redazione 2'

Dopo che è praticamente stata ufficializzata dai vari tabloid di gossip la frequentazione tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez, si è fatta avanti l’ex di lui, anche lei celebre. Si tratta di Dayane Mello che dal settimanale Chi ha voluto lanciare un avvertimento alla show girl argentina.

Parla l’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi

L’ex modella ha spiegato che Gianmaria stava ancora con lei quando ha conosciuto Belen. Ha confermato quello che era ormai già stato raccontato, ovvero che Antinolfi e la Rodriguez si sono conosciuti a una cena di lavoro. Secondo la Mello da quel momento l’imprenditore napoletano avrebbe cambiato atteggiamento con lei, fino poi a inviarle un messaggio per lasciarla.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DI GIANAMARIA ANTINOLFI SU BELEN

“Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”, queste le parole della Mello.

L’ex modella ha poi voluto lanciare un avvertimento a Belen, spiegando che Gianmaria sarebbe solo alla ricerca di popolarità e dunque, non realmente interessato a lei: “Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità“.