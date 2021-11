0 Facebook Peppe Di Napoli e la figlia Aurora omaggiati ad Amatrice: “Ha reso i social un momento di incontro e diffusione dell’arte culinaria” Peppe Di Napoli omaggiato ad Amatrice. Un premio speciale, una targa per il noto pescivendolo e chef e sua figlia Aurora: "Grazie" Eventi 1 Novembre 2021 18:24 Di redazione 1'

Ancora un riconoscimento per Peppe Di Napoli. Il noto pescivendolo e chef napoletano più amato sui social può essere doppiamente soddisfatto: da una parte è stato premiato il suo modo di comunicare, dall’altro la premiazione è avvenuta in un luogo speciale.

Siamo infatti ad Amatrice, terra del Lazio martoriata dal violento terremoto del 2016 e per questo zona rimasta nel cuore degli italiani. Peppe Di Napoli ha ricevuto proprio in questa cittadina una targa.

Peppe Di Napoli omaggiato ad Amatrice

In realtà a riceverla è stata anche la figlia Aurora, sua assistente e collaboratrice instancabile. Il riconoscimento c’è stato perché Peppe Di Napoli, “ha reso i social un momento di incontro costruttivo e di diffusione dell’arte culinaria“.

Peppe Di Napoli omaggiato ad Amatrice: il post su Facebook

RINGRAZIO IL POPOLO DI AMATRICE PER QUESTO SUPER RINGRAZIAMENTO PER ME E AURORA, PER AVER RESO I SOCIAL UN MOMENTO DI INCONTRO COSTRUTTIVO E DI DIFFUSIONE DELL’ARTE CULINARIA!! GRAZIE GRAZIE GRAZIE