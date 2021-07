0 Facebook Da Pianura al ‘red carpet’ di Venezia, Peppe Di Napoli trionfa e vince il prestigioso premio: “Una grande emozione, grazie a tutti” Da Pianura a Venezia, il famoso chef - 'Re' del web - ha vinto il Leone d'Oro per la comunicazione social Eventi 2 Luglio 2021 17:55 Di redazione 2'

Il Leone d’Oro di San Marco (questo il nome completo della prestigiosa statuetta), viene consegnato dal 1932, “ai cittadini che si siano distinti contribuendo alla crescita economica e civile della società“.

Il premio rientra nella nota manifestazione ‘Gran Premio Internazionale di Venezia‘ che non include soltanto il celebre festival del cinema (conosciuto in tutto il mondo) ma anche vari riconoscimenti in ambito imprenditoriale.

Peppe Di Napoli trionfa al Gran Premio Internazionale di Venezia

Su questo speciale ‘red carpet‘ ha avuto l’onore e l’orgoglio di camminare Peppe Di Napoli. Quest’ultimo, dalla sua ormai ‘Regina’ pescheria di Pianura (quartiere della zona Ovest di Napoli) – grazie ai video e le dirette che lo hanno reso famoso sul web – ha ‘conquistato’ anche il capoluogo veneto.

Peppe Di Napoli ha vinto il tanto ambito premio, non solo per le sue capacità commerciali e ristoratrici ma proprio per la comunicazione genuina e spontanea messa in atto sui social. “È stata una grande emozione, da non crederci. Ma sono stati tanti i sacrifici fatti. Grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che mi vogliono bene e mi sostengono ogni giorno. E grazie soprattutto al milione di follower che mi segue su Facebook“.

