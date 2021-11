0 Facebook Bus dell’Eav finisce in una scarpata, paura nel Vesuviano: l’autista salta e si salva Bus Eav in una scarpata. L'improvvisa perdita di controllo e lo sbandamento del pullman. È stata sfiorata una vera e propria tragedia Cronaca 1 Novembre 2021 19:31 Di redazione 1'

Per motivi ancora da chiarire, il conducente ha improvvisamente perso il controllo del bus. Il pullman ha dunque sbandato ed è finito fuoristrada, sfondando il guardrail e precipitando in una scarpata adiacente alla carreggiata.

È accaduto oggi nel pomeriggio, sulla strada che porta al Vesuvio. Per fortuna, come riportato da Il Mattino, tutti i passeggeri a bordo, per la maggior parte turisti, erano scesi dal bus. Sul pullman solo l’autista al volante.

Bus Eav in una scarpata

L’uomo, prima che il pullman precipitasse nell’avvallamento, è riuscito ad aprire la portiera del bus e a scendere mentre il mezzo era in corsa. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale di Ercolano.