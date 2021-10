0 Facebook E’ morta Concetta Tecchio, moglie del boss Ciro Mariano: aveva 71 anni Cronaca 30 Ottobre 2021 18:31 Di redazione 2'

E’ morta Concetta Tecchio, conosciuta da tutti come Concetta Mariano. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, la donna – malata da tempo – aveva 71 anni ed era la moglie del boss Ciro Mariano, noto come ‘o Picuozzo. La loro è stata una lunga e difficile storia d’amore.

Nel 2016 fu assolta in un processo che la vedeva come imputata. Perdonò il marito dopo che lui la tradì con Francesca Bourelly, donna proveniente da una buona famiglia. “Il mio sogno è di partire e di ricominciare una nuova vita con mio marito Ciro“, queste le parole di amore e speranza della donna, riportate da La Repubblica in un vecchio articolo.

Chi è Ciro Mariano, lo storico boss dei Quartieri Spagnoli

‘o Picuozzo è stato scarcerato nell’aprile del 2018. Lo storico boss dei Quartieri Spagnoli ha riconquistato la libertà uscendo dal carcere di Sulmona, dopo ben 27 anni di detenzione.

Il sodalizio, gestito insieme ai fratelli Marco e Salvatore (il primo collaboratore di giustizia, il secondo ancora detenuto), è stato tra i più potenti del centro città, a partire dalla fine della guerra tra la Nuova Camorra Organizzata (NCO) di Raffaele Cutolo e la Nuova Famiglia (NF), fino agli inizi degli anni 2000.