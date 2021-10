0 Facebook GFVip, Raffaella Fico denuncia Soleil Sorge? Spettacolo 29 Ottobre 2021 15:21 Di redazione 1'

Raffaella Fico avrebbe denunciato Soleil Sorge. E’ questa l’ultima indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip, Amedeo Venza. Il blogger nel commentare l’assenza della show girl in studio nel corso della diretta del 25 novembre, ha ipotizzato che il motivo sarebbe stato per l’azione legale che l’ex di Balotelli avrebbe intrapreso nei confronti dell’influencer.

Perché Raffaella Fico ha denunciato Soleil

La denuncia della Fico sarebbe per alcune presunte frasi razziste che Soleil avrebbe pronunciato. Per ora chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte della diretta interessata. Bisognerà comprendere, qualora la notizia della denuncia fosse vera, se se ne discuterà questa sera durante la puntata del Grande Fratello Vip e soprattutto se Alfonso Signorini informerà Soleil.

Generalmente i concorrenti che sono all’interno della casa del Grande Fratello Vip vengono sempre informati di notizie importanti che li riguardano fuori. Dunque, se la denuncia della Fico fosse vera è molto probabile che nella diretta di questo venerdì l’argomento sarà discusso in studio.