0 Facebook Lite tra ‘o Boxer e ‘o Brasilian in diretta, Rita De Crescenzo: “Ho speso 5 mila euro, avete visto” Spettacolo 29 Ottobre 2021 15:37 Di redazione 1'

Marcello ‘O Brasilian si è sentito attaccato dagli opinionisti della trasmissioni di Enzo Bambolina per il video della moglie diffusi su Tik Tok. La lite con ‘O Boxer è finita su tutte le pagine social, ma a chiarire la vicenda ci ha pensato propri il fratello che ha fatto un video, diffuso suo social cinese in cui dà la colpa a Enzo la Bambolina per aver fatto una trasmissione in cui incita all’odio e infanga Napoli.

Lite tra ‘o Boxer e ‘o Brasilian in diretta, Rita De Crescenzo

Intanto anche Rita De Crescenzo interviene nella lite trash avvenuta lo scorso giovedì a Tv Campane. “Ho comprato dei vestiti, ho speso 5 mila euro, meno male che non sono andata, ho evitato una bella figura di m***”.

E intanto ‘O Boxer e ‘O Brasilian continuano a litigare su Tik Tok. Pare che la colpa sia del conduttore che non avrebbe dovuto far stare i due nello stesso posto, come aveva chiesto Marcello prima di partecipare.