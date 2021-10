0 Facebook Ritrovata Nunzia Reale, la donna di 49 anni scomparsa a Secondigliano: era in un parco Cronaca 28 Ottobre 2021 19:46 Di redazione 2'

La scomparsa di Nunzia Reale era stata denunciata anche nel programma Chi l’ha Visto mercoledì sera, la donna di 49 anni aveva fatto perdere le sue tracce in mattinata. Era uscita di casa, nel centro storico di Secondigliano, e non era più tornata. Per fortuna la 49enne è stata ritrovata e sta bene.

Dove è stata trovata Nunzia Reale

“L’abbiamo cercata in tutta Napoli”, avevano detto disperati i familiari nel programma di Federica Sciarelli. Poi nel tardo pomeriggio di questo giovedì, dopo più di 24 ore, Nunzia Reale è stata ritrovata nel parco Rione dei Fiori “Emilia Laudati”. La notizia è stata data da Il Riformista, cui la cognata ha raccontato: “Nunzia sta bene. È a casa. Sta parlando con i carabinieri. Grazie a chiunque si sia impegnati, a tutti quelli che ci hanno aiutato a ritrovarla”.

Sembrerebbe che Nunzia si sia allontanata in mattinata dopo aver preso un caffè in casa con il marito. Soltanto oggi pomeriggio è arrivata una segnalazione che ha poi portato al ritrovamento. A preoccupare i familiari della donna è il fatto che dovesse assumere importanti farmaci quotidianamente. Per fortuna è stata ritrovata e starebbe in buone condizioni.