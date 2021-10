0 Facebook Alberto Matano in lacrime a La Vita in Diretta: “Da adolescente vittima di omofobia” Spettacolo 28 Ottobre 2021 21:24 Di redazione 2'

Alberto Matano ha raccontato un triste episodio a La vita in Diretta. Tra gli argomenti della puntata c’è stato un servizio dedicato agli episodi di omofobia. All’indomani che il Ddl Zan è stato asfaltato in Senato, il programma ha dedicato un ampio spazio ad episodi di discriminazione e violenza.

Alberto Matano si commuove a La Vita in Diretta

Il servizio nello specifico ha raccontato tutti gli episodi di violenza omofoba avvenuti in Italia negli ultimi anni, mentre le immagini andavano in onda, lo sguardo della telecamere si è appoggiato più volte sul viso del conduttore evidentemente commosso dai racconti che stava ascoltando.

Al termine del servizio Alberto Matano si è voluto rivolgere al suo pubblico e ha confessato di essere stato vittima da adolescente di episodi di omofobia: “Vi devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male perché è successo anche a me, quando era adolescente, l’ho provato sulla mia pelle e quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con l’aiuto di tutti su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione, lo dobbiamo anche alle persone che abbiamo appena visto”.