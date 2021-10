0 Facebook Afragola piange Ilona Castaldo, morta a 26 anni in un incidente in Autostrada Cronaca 27 Ottobre 2021 14:08 Di redazione 1'

Si chiamava Ilona Castaldo, 26 anni, la giovane vittima dell’incidente avvenuto tra la notte di martedì e mercoledì sull’Autostrada A1, all’altezza del bivio con la tangenziale di Napoli e Casoria. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre automobile una moto.

Ilona Castaldo muore in un incidente

Ilona viaggiava a bordo della motocicletta come passeggero, alla guida c’era un amico attualmente ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Per la giovane vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. Quando gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Il nonno della ragazza a Nano Tv ha espresso alcune perplessità sulla dinamica dell’incidente: “Ho visto la moto, era intatta”. Ancora da chiarire cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. La notizia della morte di Ilona Castaldo si è diffusa velocemente sui social lasciando attonite le tante persone che conoscevano la ragazza. “Ci mancherai tantissimo”, questi e molti altri i messaggi in suo ricordo.