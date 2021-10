0 Facebook Notte di passione in albergo finisce male, abusa di alcol e droga e colpisce l’amante Cronaca 26 Ottobre 2021 15:47 Di redazione 1'

Sarebbe dovuta essere una notte di passione tra due amanti, ma si è trasformata in un incubo per la donna. Un uomo e una donna, rispettivamente di 46 e 50 anni, entrambi originari di Nettuno, si erano dati appuntamento in un albergo sulla Statale Pontina.

Notte in albergo tra due amanti finisce in un incubo

Il momento d’amore si è trasformato in un’aggressione. L’uomo dopo aver fatto uso di alcolici e cocaina, particolare emerso dagli esami tossicologici, si è scagliato contro la donna, aggredendola violentemente più volte. Quando sul posto è arrivata la Polizia, probabilmente allertata dai titolari della struttura ricettiva, la cinquantenne aveva la maglietta piena di sangue.

Dalla testimonianza dell’amante è venuto fuori che i due intrattenevano un rapporto piuttosto insano, addirittura l’uomo avrebbe più volte minacciato la donna, dicendole che avrebbe ucciso la sorella disabile e sequestrato la figlia. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali, minacce aggravate, maltrattamenti aggravati e resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale.