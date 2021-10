0 Facebook Denise Pipitone, nuove intercettazioni di Anna Corona: “E’ stato Luigi, lui ce l’ha portata, e lui è un innominabile” Cronaca 26 Ottobre 2021 15:34 Di redazione 2'

Spuntano nuove intercettazioni sul caso Denise Pipitone. Dopo aver pubblicato le foto della ricostruzione attuale del volto della bambina rapita, la mamma Piera Maggio continua le ricerche. Come la conduttrice, Eleonora Daniele, dichiara, non sono mai state perse le speranze del ritrovamento della piccola anche se a breve ci sarà un’archiviazione, la seconda del caso.

Denise Pipitone, nuove intercettazioni di Anna Corona

Le intercettazioni, che risalgono al maggio 2021. Anna Corona, in una telefonata alla mamma parla di un uomo definito “innominabile” e di un certo Luigi: “Quello che io cerco è la verità. Quando ti dico non lo nominare non lo devi nominare, innominabile deve essere, non devono andare da lui”, poi riferita a Luigi confessa: “Lui ce l’ha portata”. Di chi stano parlando le due donne? Questi nomi sono strettamente collegati alla sparizione di Denise Pipitone?

Proprio in merito a queste due nuove figure, il legale di Piera Maggio, Frazzitta, chiede ricorso all’archiviazione. Oltre a questa intercettazione poi ne spunta un’altra della Corona la quale parlando con la figlia Alice dichiara: “Alice non ne devi fare parola, altrimenti con te non ci parlo più”. La donna sa di essere intercettata e quindi è molto prudente.