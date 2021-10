0 Facebook Melito, ritrovata Mary. La madre rivela: “Aveva avuto una discussione con la compagna” Le parole della madre di Mary. La donna dopo l'appello lanciato sui social ha parlato con la figlia al telefono e spiegato la vicenda Cronaca 23 Ottobre 2021 11:04 Di redazione 2'

Aveva pubblicato un video appello su TikTok dove in lacrime aveva invitato la figlia a tornare a casa o quantomeno a dare sue notizie. Stiamo parlando della madre di Mary la ragazza scomparsa ieri a Melito (località dell’area Nord in provincia di Napoli).

Poi la bella notizia, stesso la donna ha poi dichiarato che la figlia le aveva telefonato in forma anonima. La giovane ha raccontato alla madre di stare bene e in un luogo sicuro. Ma non se la sentiva di rientrare a casa.

Le parole della madre di Mary

Successivamente la madre di Mary, attraverso una telefonata fatta al giornalista Pino Grazioli, ha chiarito alcuni aspetti della vicenda: “Aveva avuto una discussione con la compagna e per questo motivo si era allontanata. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il video e mi hanno aiutata. Mi ha detto che sta pensando di tornare a vivere di nuovo con la famiglia“.

Le parole della madre di Mary: l’appello sui social

AGGIORNAMENTO: Vi informiamo che la ragazza Maria Fama ha chiamato in forma anonima alla mamma, sta bene e al momento non vuole tornare a casa. Grazie a chiunque ha condiviso il post.

Questa ragazza si chiama Maria fama’ di 21 anni si è allontanata ieri sera dalla propria abitazione che si trova a Melito di Napoli, non abbiamo sue notizie da ieri sera. Chiunque l’abbia vista ci contatti subito in privato oppure ai numeri 371/3760676 331/9090124. Vi chiediamo la massima condivisione, la sua famiglia è preoccupata!