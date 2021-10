0 Facebook Napoli, paura in strada: crolla un cornicione in piazza Dante. Subito la messa in sicurezza Crolla cornicione in piazza Dante. Si è staccato un pezzo di pietra da uno dei palazzi sopra il marciapiede di fronte la statua del poeta Cronaca 23 Ottobre 2021 11:58 Di redazione 1'

È crollato il pezzo di un cornicione da un palazzo sito in piazza Dante a Napoli. È accaduto poco tempo fa, in pieno giorno. A riportare la notizia è stato Il Mattino. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco.

Crolla cornicione in piazza Dante

Una volta messa in sicurezza l’intera area, gli agenti della Polizia Municipale hanno avviato i normali accertamenti del caso. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Paura per i passanti che stavano camminando in quel momento.