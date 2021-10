0 Facebook Napoli, ore d’ansia per la scomparsa di Maria: ritrovata la 21enne Cronaca 22 Ottobre 2021 22:03 Di redazione 1'

Momenti di forti paura a Melito di Napoli dove è scomparsa Maria Famà, una ragazza di 21 anni. Si è allontanata ieri sera della sua casa e da quel momento non ci sono tracce. Pare che abbia chiamato la mamma per dire che sta bene ma non vuole tornare a casa.

La famiglia ha lanciato l’appello sui social per dare il via a segnalazioni e condivisioni. Anche le forze dell’ordine sono state allertare.

“Questa ragazza – scrive Marcella su facebook – si è allontanata di casa ieri sera e non abbiamo più sue notizie. Chiunque l’abbia vista mi contatti: condividete questa foto, abbiamo anche fatto denuncia di scomparsa: i familiari sono preoccupati”.