0 Facebook Pietro Gentile non ce l’ha fatta, il 19enne muore dopo un incidente e agonia di 3 settimane Cronaca 22 Ottobre 2021 09:46 Di redazione 1'

Era rimasto coinvolto in un terribile incidente a bordo della sua auto, Pietro Gentile purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto a 19 anni. Il ragazzo tre settimane fa si era schiantato con la sua vettura, una Fiat Punto, nella zona di Piedimonte Matese.

Pietro Gentile muore a 19 anni dopo incidente

La sua auto si era ridotta in un cumulo di lamiere ed era andata a fuoco. Pietro nell’impatto era balzato fuori dall’abitacolo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Nell’impatto il ragazzo aveva sbattuto violentemente la testa. Il trauma cranico era apparso da subito molto grave. Portato all’ospedale di Caserta, a causa delle sue condizioni era stato trasferito al Cardarelli di Napoli, dove è poi deceduto.

In tanti in queste settimane avevano sperato che Pietro potesse migliorare, ma nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita e la sua forza, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo del 19enne.