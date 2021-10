0 Facebook Problemi per Bianca Guaccero, Detto Fatto verso la chiusura Spettacolo 21 Ottobre 2021 13:35 Di redazione 1'

Bianca Guaccero potrebbe non condurre più Detto Fatto, in realtà sembra proprio che la dirigenza di Rai 2 stia pensando di cancellare il programma pomeridiano in onda dal 2013. Il motivo? Pare che l’appuntamento quotidiano non faccia gli ascolti desiderati.

Perché vogliono cancellare Detto Fatto

A questo si aggiunge poi l’enorme polemica nata l’anno scorso a causa dell’episodio che mostrava il tutorial sulla spesa al supermercato. Polemica che portò anche alla sospensione per qualche giorno del programma. La crisi di ascolti, che riguarderebbe più in generale Rai 2, non accennerebbe a riprendersi. Proprio per questo Detto Fatto potrebbe essere cancellato.

Una brutta notizia per Bianca Guaccero che perderà così il suo programma. Prima di lei alla conduzione c’era Caterina Balivo, da sempre molto amata dal pubblico. La conduttrice campana è infatti passata a un altro programma sempre targato Rai.