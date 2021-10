0 Facebook Va al pronto soccorso per un mal di stomaco, uomo muore in sala d’attesa dopo 5 ore Cronaca 21 Ottobre 2021 14:02 Di redazione 1'

Tragedia al pronto soccorso, un uomo che si era recato in ospedale per un mal di stomaco è deceduto dopo cinque ore in sala d’attesa. Il dramma è avvenuto a Feltre, al Santa Maria del Prato.

Muore nella sala d’attesa del pronto soccorso

La vittima, 62, anni, ha avuto un collasso mentre lo stavano dimettendo. Sembrerebbe che nonostante sia stato cinque ore all’interno del noscomio non gli sarebbero stati effettuati tutti gli esami approfonditi.

Inutile il tentativo dei medici di salvargli la vita, per il 62enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. La Procura di Belluno sulla vicenda ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, iscritti sul registro degli indagati i medici del pronto soccorso. L’esame autoptico chiarirà le cause del decesso, sembrerebbe che non si sia trattato di una lacerazione della aorta.