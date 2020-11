0 Facebook Come fare la spesa, il tutorial vergognoso della Rai indigna le donne: “Stereotipo” News 25 Novembre 2020 15:22 Di Fabiana Coppola 2'

Un’immagine vergognosa, quella di una donna che fa la spesa con tacchi e abiti succinti e, ovviamente, super truccata e pettinata. Ma certo! Chi non va a fare la spesa in questo modo? La nostra cara Rai, che dovrebbe essere Servizio Pubblico, ci mostra un chiaro esempio di ciò che una donna non dovrebbe mai essere.

Il filmato, manco a dirlo, sta indignando chiunque, uomini e donne. Sono in tanti gli utenti, famosi e non, che stanno mettendo seriamente in discussione la volontà di mandare in onda una roba del genere. Come si può! C’è da chiedersi se non si tratti di uno scherzo, di uno scimmiottare una situazione!

Tutorial su come fare la spesa al supermercato e Detto Fatto” sceglie di farlo fare a una donna in modo sexy e sensuale. Sui tacchi. Un video diffuso rapidamente sui social e condiviso da migliaia di utenti. Bufera e polemiche che non potevano non scatenarsi: “E’ una vergogna questo video” e ancora, “Ma cos’è? Ma a voi donne sta bene questa cosa? Ho sperato fino alla fine che fosse una parodia“. “Sulla tv di Stato un tutorial alle donne su come fare la spesa con i tacchi ed essere seducente. Ok” – tuona un altro utente.

“Camminata sul carrello. Porto il sedere in alto e provo a camminare con le ginocchia tese. E vado in giro per le corsie del supermercato, che diventano il mio palcoscenico. Per prendere un prodotto in alto non mi arrampico in maniera goffa, porto il peso sull’avampiede, inarco la schiena e prendo il prodotto” – questo quello che ieri pomeriggio è andato in onda. “Se voglio rendere la situazione intrigante posso anche alzare il tacco“. Lo schifo!