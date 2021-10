0 Facebook Comune di Ercolano, dipendente gira video a luci rosse: sospesa. Si indaga per coinvolgimento altri dipendenti Cronaca 21 Ottobre 2021 08:36 Di redazione 2'

Un vero e proprio scandalo a luci rosse nel Comune di Ercolano, dove una dipendente, impiegata dei servizi cimiteriali, girava video a luci rosse durante l’orario di lavoro. A smascherare la ‘seconda attività’ della donna, che da sportellista diventava una ‘star hot’, è stato Luca Abete.

Dipendente del comune di Ercolano gira video hot nell’orario di lavoro

L’inviato di Striscia la Notizia in un servizio ha mostrato, con tutti i dovuti oscuramenti, immagini della donna in atteggiamenti piuttosto eloquenti. Sarebbe venuto fuori, poi, che la dipendente per i video hot si facesse anche pagare. Un vero e proprio doppio lavoro, che svolgeva nell’orario di quello principale e regolarmente retribuito. Immediata la sospensione della donna da parte del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto: “Abbiamo già sospeso la dipendente ed avviato il procedimento disciplinare finalizzato finanche al licenziamento (…)”, aveva detto il primo cittadino.

Licenziamento che, considerate le immagini esplicite dei video, potrebbe avvenire per giusta causa. Intanto la Municipale pare stia indagando per comprendere se vi siano altri dipendenti coinvolti nella vicenda. Il servizio di Striscia la Notizia è diventato in poco tempo virale.

Un breve estratto del servizio sui video hot girati al Comune di Ercolano