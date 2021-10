0 Facebook Tremano ancora i Campi Flegrei, lieve sciame sismico nella notte Area Flegrea 21 Ottobre 2021 08:57 Di redazione 1'

Trema ancora la terra nel Napoletano. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. A comunicarlo è stata l’Amministrazione comunale di Pozzuoli.

Sciame sismico nella notte ai Campi Flegrei

A partire dalle ore 23.25 della serata di mercoledì si sono susseguite una serie di lievi scosse, l’ultima è stata registrata questa mattina alle ore 7.12. Sono in tutto nove gli eventi sismici. La massima magnitudo raggiunta è stata di 1.5.

Questa scossa è stata registrata alle ore 2.47 a una profondità di 1,7 km. Diverse le segnalazioni nei gruppi social legati al territorio da parte di chi si è domandato se ci fosse stata una scossa di terremoto. Per fortuna non si registra alcun danno. L’evento non dovrebbe destare particolare preoccupazione poiché rientrerebbe nella normale attività sismica della zona. Intanto la Protezione civile ha fatto sapere che seguirà l’evolversi dello sciame sismico e “fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto”.

Il post del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia