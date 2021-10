0 Facebook Wanda Nara e Icardi, la conferma del tradimento e il divorzio milionario che spetta all’argentina Spettacolo 20 Ottobre 2021 11:15 Di redazione 2'

A quanto pare è pace tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’ex dell’Inter è volato a Milano per farsi perdonare dalla moglie e pare che la storia sia finita bene.

“Grazie amore mio perché continui a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo”, ha scritto Icardi su Instagram pubblicando una foto insieme alla moglie. “Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di coloro che ferisci”.

Wanda Nara e Mauro Icardi: divorzio milionario, tradimento e rescissione del contratto con il PSG

A scatenare il putiferio proprio Nara che lo scorso sabato aveva pubblicato una storia molto eloquente su Instagram che segnava la fine del matrimonio. A scatenare la rottura il presunto tradimento di Icardi con Eugenia Suarez. In realtà in Argentina gira la voce che Wanda Nara abbia già chiesto il divorzio e sia pronta a mettere le mani su un patrimonio stimato in 60 milioni. Nel corso del programma tv “Los Angeles de la Manana” su Canal 13, si è parlato della volontà di Icardi di rescindere il contratto con il Paris Saint Germain se Wanda volesse il divorzio. Il contratto infatti è a nome della donna, procuratrice sportiva del marito e quindi responsabile della sua condotta come calciatore.