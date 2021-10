0 Facebook I messaggi di Icardi ad Eugenia, scoperti da Wanda Nara: “Vorrei tanto incontrarti” Spettacolo 19 Ottobre 2021 00:02 Di redazione 1'

Emergono i messaggi che Mauro Icardi avrebbe mandato a Eugenia Suarez. Sono stati scoperto dalla moglie che ha utilizzato i servizi di un investigatore privato esperto hacker per “beccare” il fedifrago marito.

Secondo Clarin, Icardi avrebbe scritto: “Vorrei trovarti in una parte del mondo dove nessuno ti conosce”. Al momento la coppia è in crisi ma l’entourage scoraggia una possibile voce di divorzio immediato.

Intanto Wanda Nara ha portato i figli a Milano, spostandosi da Parigi dove Icardi gioca come attaccante per il PSG. L’ex Inter l’ha raggiunta, ma la pace non sarebbe arrivata.