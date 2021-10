0 Facebook Solidarietà ai Quartieri Spagnoli, gli ‘Angeli’ di Napoli raccolgono e distribuiscono coperte e vestiti per i bisognosi Solidarietà ai Quartieri Spagnoli. L'iniziativa dell'associazione che prende il nome dal quartiere insieme alla chiesa di San Matteo Cronaca 20 Ottobre 2021 17:26 Di redazione 2'

Non solo durante il periodo del lockdown causato dal coronavirus. La crisi e le difficoltà di quelle persone maggior mente colpite dalla pandemia, si stanno manifestando in questi mesi. Ma anche quelle di tutti coloro che hanno sempre avuto difficoltà a vivere e lavorare ogni giorno.

Per questo a Napoli la solidarietà è sempre stata di casa. Volontari, chiese e associazioni hanno avuto e hanno ancora oggi un ruolo economico e sociale di grande importanza. Esse rappresentano per tante famiglie quel welfare che si è sostituito allo Stato.

Solidarietà ai Quartieri Spagnoli

Così è stato anche ai Quartieri Spagnoli. L’associazione omonima che nella zona è un punto di riferimento per i cittadini (in merito a tante iniziative), è stata promotrice di un bel progetto in collaborazione con la Caritas Parrocchiale dellUnità Pastorale Concezione-San Matteo. L’obiettivo è proteggere i più deboli dal freddo.

Solidarietà ai Quartieri Spagnoli: il post su Facebook

RACCOLTA COPERTE E INDUMENTI CALDI: In collaborazione con la Caritas Parrocchiale dell’Unità Pastorale Concezione-S.Matteo, sto raccogliendo coperte e indumenti caldi (felpe-maglioni-giubbotti) da donare ai fratelli che vivono in strada. Per concordare il ritiro contattare il 3884607060.