Omicidio Antonio Natale, è caccia ai killer. La disperazione degli amici: "Come faccio a vivere senza di te" Cronaca 20 Ottobre 2021

Dopo il ritrovamento del cadavere di Antonio Natale, il pizzaiolo 22enne scomparso lo scorso 4 ottobre, si sono spente le speranze a Caivano. Le speranze dei familiari del ragazzo, degli amici e di tutti coloro gli volevano bene. Nonostante la madre, il fratello e la sorella temevano che potesse essere stato ucciso, finché il corpo martoriato non è stato trovato in una campagna, non hanno smesso di credere di poterlo riabbracciare vivo.

Il dolore degli amici di Antonio Natale

Così come i tanti amici di Antonio, definito da tutti un bravo ragazzo che era andato in Germania a lavorare. Purtroppo, però, al suo ritorno potrebbe essere finito in un brutto giro, lo stesso che gli è costato la vita. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che dalla serata di lunedì stanno circolando sui social, parole di disperazione e dolore.

La migliore amica, Maria, su Tik Tok ha voluto condividere un video con le foto dei momenti più belli vissuti assieme ad Antonio. Al filmato ha aggiunto il commento: “E dimm mo… Ij comm facc ?? Comm facc a viver senza t vre? Cor mi carnal, vita miiiii me accis. TI AMERÓ A VIIIITAAAAAA!!” (Ora dimmi come faccio io? Come faccio a vivere senza vederti? Cuore mio carnale, vita mia mi hai ucciso. Ti amerò a vita).

Com’è stato ritrovato Antonio Natale

Intanto è caccia ai killer che hanno ucciso Antonio Natale, fondamentale per il ritrovamento del cadavere sarebbe stata la testimonianza di una chiromante alla quale si sarebbe rivolta una donna legata a uno dei presunti assassini.