0 Facebook Pesanti insulti al figlio della Santarelli: “E’ brutto, ti auguro che gli torni il cancro”; “Due anni di tormenti” Spettacolo 20 Ottobre 2021 12:57 Di redazione 2'

Quando i social diventano luogo in cui gli esseri umani mostrano il peggio e meritano l’estinzione. E’ questo il caso degli insulti a Elena Santarelli, ricevuti per il figlio Giacomo. Il bambino, figlio della showgirl e del calciatore Bernardo Corradi, ha 12 anni e ha affrontato un tumore. Mesi di chemioterapia e degenza in ospedale, poi la notizia fella guarigione. Eppure c’è chi lo attacca per l’aspetto fisico. Vergognoso!

Elena Santarelli mostra gli insulti al figlio Giacomo

“Segnalatela in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo”, ha scritto Elena Santarelli mostrando l’immagine contenente l’atroce commento. “Goditi questi momenti… Sai, certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso”.

La Santarelli prosegue con il messaggio diretto all’hater: “Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in Pace!”.