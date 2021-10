0 Facebook Schianto auto-scooter a Napoli, Mario muore dopo l’incidente: “Aveva solo 17 anni” Cronaca 20 Ottobre 2021 12:28 Di redazione 2'

Un terribile incidente stradale ha causato la morte di un giovane napoletano. È accaduto questa notte a Barra, area Est di Napoli. La vittima aveva solo 17 anni ed era a bordo del proprio scooter.

Il 17enne si chiama Mario Ambrosiano. La sua scomparsa ha sconvolto l’intero quartiere del capoluogo partenopeo. Secondo quanto riportato da Fanpage, il giovane avrebbe impattato contro un’automobile. La dinamica del sinistro è ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, pare che la vettura si stava per rimettere in circolazione dopo che era in sosta. Lo scontro con lo scooter è stato molto violento.

È morto Mario Ambrosiano

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Gli agenti hanno avviato i normali accertamenti del caso. Anche i soccorsi si sono recati in corso Bruno Buozzi (all’altezza di via Spinelli), luogo in cui è avvenuto l’incidente.

I sanitari del 118 hanno fatto il possibile, ma purtroppo Mario Ambrosiano è deceduto prima che l’ambulanza arrivasse all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni erano troppo gravi. Ferito e trasportato all’ospedale San Paolo l’altro ragazzo coinvolto nel sinistro. Non sarebbe in pericolo di vita.

Tanti i messaggi d’affetto per il 17enne scomparso. Il cordoglio di tutta la comunità che si è stretta intorno alla famiglia del giovane è stato commovente. “Hai spento tutta Barra, ti ricorderò con il tuo grande sorriso. Sei l’angelo più bello“, “Il comitato mercalli e la paranza Giovani di Crispano partecipa al dolore che a colpito la famiglia Ambrosiano. Per la perdita del piccolo Mario“, sono alcuni dei post pubblicati sui social per Mario.