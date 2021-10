0 Facebook Giusy Attanasio presenta il suo primo film e chiude la polemica: “Difenderò sempre la mia categoria” News 20 Ottobre 2021 15:31 Di redazione 2'

Uscirà il prossimo 28 ottobre il film “Io Giusy” che ha come protagonista Giusy Attanasio. La pellicola diretta e prodotta dal regista Nilo Sciarrone sarà trasmessa nelle sale della Campania, della Sicilia e della Puglia: “Che sono le regioni – spiega il regista – dove Giusy ha più seguito. E’ stata però creata anche un’App per scaricare il film in anteprima e dare la possibilità a chiunque di vederlo“.

Presto nelle sale il film di Giusy Attanasio

Il film è stato presentato nella giornata di martedì al Gran Caffè Gambrinus, presenti il regista Nilo Sciarrone, la protagonista, Giusy Attanasio e alcuni degli attori del cast: Angelo De Gennaro, Vincenzo Pirozzi e Rosaria Miranda. La cantante non ha voluto alimentare ulteriormente la polemica nata in seguito alle dichiarazioni di Nino D’Angelo sui neomelodici: “Stendiamo un velo pietoso – dice Giusy Attanasio – oggi voglio parlare solo del mio film. Posso solo dire che difenderò sempre la mia categoria perché ci sono tanti artisti come me che lavorano bene. Noi siamo interpreti della canzone napoletana“.

Sulla prima esperienza come attrice Giusy Attanasio ha raccontato: “E’ stato bellissimo, sono emozionatissima. Ho la pelle d’oca al sol pensiero. Il 28 dicembre tutti al cinema“. Nel film Giusy Attansio interpreta una giovane napoletana che insegue il sogno di diventare cantante, sembra ispirato alla sua vita anche se assicurano che il lungometraggio non è assolutamente autobiografico. La ragazza riesce poi, tra difficoltà e delusioni, a raggiungere il suo sogno.

L’intervista a Giusy Attanasio

Il trailer di “Io Giusy”