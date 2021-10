Clementino, non solo rapper, il successo del napoletano: “Ho da darvi una bellissima notizia”.

Clementino approda nel mondo del cinema. Dopo il successo come imitatore a “Tale e Quale Show”, il rapper napoletano interpreterà Mario, uno dei migliori amici di Ferruccio Lamborghini.

“Ciao ragazzi, ho da darvi una bellissima notizia! La mia avventura con il cinema continua… Questa volta con alcune star di Hollywood. Prossimamente mi vedrete di nuovo sul grande schermo nel film “Lamborghini the Legend” (La vita di Ferruccio Lamborghini l’inventore della famosa auto). Interpreterò “Mario” uno dei migliori amici di Ferruccio, e operaio della fabbrica. Non vedo l’ora di farvelo ammirare! Lamborghini Coming Soon! Grazie vita mia”.