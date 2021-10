Era uscito per andare a fare una passeggiata e non è più tornato a casa. Era subito scattato l’allarme da parte dei familiari, poi è arrivata la tragica scoperta. Gennaro De Lucia è stato trovato senza vita ad Arienzo. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Gennaro De Lucia trovato senza vita ad Arienzo

Il cadavere del sessantenne è stato trovato sulla collina di Capo di Conca, nella località Puntarella. Sembrerebbe che l’uomo avesse parcheggiato l’auto non molto lontano dal luogo del ritrovamento per fare una passeggiata nei boschi, una cosa che gli piaceva fare. Per dinamiche che sono ancora da chiarire è precipitato in una scarpata perdendo la vita.

Sul poto oltre i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno avviato le operazioni di recupero della salma. L’uomo era uscito di casa questa mattina e purtroppo è stata confermata l’ipotesi peggiore. La notizia della morte di Gennaro De Lucia ha sconvolto l’intera comunità, l’uomo era molto conosciuto e stimato.