Un posto al sole, torna sul set Marina. Il retroscena: “Vi spiego perchè ero andata via”

Grande notizia per i fan di ‘Un posto al sole’, torna Marina Giordano, personaggio storico molto amato dal pubblico. Ad annunciare l’atteso ritorno è Nina Soldano, l’attrice che interpreta Marina nella soap.

“Vi svelo un segreto: A furor di popolo, Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto dimostrato.Vi amo”, si legge sul profilo social dell’attrice.

Perchè il personaggio di Marina era uscito di scena

La notizia della possibile uscita definitiva di Nina Soldano dalla soap aveva sollevato molte critiche da parte dei fan. “Vi confermo che il lunedì di Pasquetta mangerò il mio ovetto a Napoli, sulla terrazza di Palazzo Palladini”, dice ancora Nina e racconta i perchè del momentaneo abbandono del set: “Quando mi hanno avvisato che Marina sarebbe stata messa in pausa non ero né risentita né delusa, il ricambio dei personaggi nella soap è una consuetudine frequente. Ho sorriso quando la notizia ha mandato in cortocircuito il web”. Sul personaggio di Marina, che interpreta da 18 anni, aggiunge: “È arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie. Sto studiando i copioni […] “Siamo due poli opposti. L’unica cosa che ci accomuna è l’amore per l’eleganza. Più che Marina in questi mesi lontani dal set mi è mancata la troupe”.