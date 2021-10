0 Facebook Chiesto di nuovo l’arresto per Tina Rispoli, lei: “Ero solo la moglie di Gaetano Marino” Cronaca 19 Ottobre 2021 08:06 Di redazione 2'

Mentre la Procura di Napoli ha chiesto nuovamente l’arresto di Tina Rispoli, misura cautelare che era stata già stata rigettata dal gip, la moglie di Tony Colombo ha voluto ribadire la sua estraneità al mondo della camorra. L’istanza di appello è stata presentata nei confronti della decisione del giudice per le indagini preliminari che lo scorso 13 ottobre aveva confermato la carcerazione solo per 11 persone al fronte di 32 indagati.

Tina Rispoli al Mattino ha spiegato che crede nella giustizia, che si ritiene una persona onesta e ha sottolineato come con gli affari del defunto marito, Gaetano Marino, lei non c’entrasse nulla. La moglie di Tony Colombo, che attualmente si trova in Germania per seguire il marito in un tour, ha poi voluto ringraziare la sua famiglia per esserle stata vicina in questo momento.

Le parole di Tina Rispoli

“Da molti anni, grido la mia totale estraneità alle condotte del mio ex defunto marito, nessuno mi ha creduto, ora finalmente la verità sta venendo a galla. Un giudice della Repubblica Italiana, il gip la dottoressa Anna Tirone, attraverso un lavoro certosino, logico, attento a leggere bene i fatti, ha evidenziato la mia totale estraneità da vicende criminali e ha collocato la mia persona nella giusta posizione, ero semplicemente la moglie di Gaetano Marino, nient’altro al di fuori di questo. Credo nella giustizia e continuerò a farlo con la sicurezza di una persona onesta e per bene. Ringrazio mio marito, Tony Colombo e i miei tre figli per la forza e il sostegno, loro sono l’unica famiglia a cui appartengo”. La Rispoli per ora resta ancora indagata per associazione mafiosa.