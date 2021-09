0 Facebook Aggressione alla colf, il figlio di Gigi D’Alessio sbotta: “Non ne posso più più” News 27 Settembre 2021 17:26 Di redazione 1'

Il figlio di Gigi D’Alessio furioso nel corso del processo che lo vede imputato per un’aggressione avvenuta nella sua abitazione nel quartiere Parioli di Roma. L’aggressione sarebbe stata ai danni della sua ex colf.

Claudio D’Alessio imputato per un’aggressione alla colf

Tra il Covid e le mancate comparizioni il processo ha subito diversi rinvii. Così Claudio D’Alessio nel corso del dibattimento ha voluto precisare che lui non ha alcun interesse a rimandare il procedimento. Anzi, il figlio del cantante napoletano sostiene che il prolungarsi dei tempi sia per lui un danno di immagine.

“Non ho alcun interesse a rinviare il processo perchè ogni volta che è fissata una udienza subisco diffamazioni che hanno ripercussioni sotto l’aspetto professionale. Da 7 anni si sta facendo processo per un livido dietro ad un braccio”, queste le parole di Claudio D’Alessio.

Poi ha ribadito la volontà ad avere un confronto con la sua ex domestica: “Non ho interesse a rinviare l’udienza. Non ho mai avuto un confronto con la signora e lo vorrei avere. Non ne posso più“.