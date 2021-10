0 Facebook Napoli, madre e figli neonati gravi al Policlinico: colpiti dal covid, la donna non era vaccinata Madre e neonati non vaccinati gravi per covid al Policlinico di Napoli. Sono difficili le condizioni di salute della donna e dei piccoli Cronaca 19 Ottobre 2021 13:44 Di redazione 1'

È ancora ricoverata presso l’ospedale Policlinico Nuovo di Napoli insieme ai suoi figli neonati. Due gemelli, partoriti in modo prematuro e che pesano meno di mille grammi ciascuno. Tutti e tre sono in gravi condizioni.

Come riportato da Fanpage, la donna ha contratto il coronavirus e non era vaccinata. I due bambini sono nati con parto cesareo Ora, genitore e piccoli, son in pericolo di vita.

Ci sono stati diversi casi del genere negli ultimi mesi. Ovvero di donne incinte che da non vaccinate hanno contratto il covid in modo grave. Questo ha causato problemi seri anche al feto.