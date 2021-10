0 Facebook Incidente mortale nel Salernitano, addio a Davide Adami: voleva fare il parrucchiere Cronaca 19 Ottobre 2021 14:01 Di redazione 1'

Uno schianto che si è rivelato mortale. Un incidente che ha spezzato una vita e i sogni del giovane che l’ha vissuta. L’altra notte Davide Adami, 20enne di Pompei, è stato travolto da un’automobile.

Ieri pomeriggio la tragica notizia. Il 20enne è deceduto presso l’ospedale Umberto I di Nocera, dove ha subito diversi interventi chirurgici. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati. Il sinistro è avvenuto sulla strada che collega Pompei e Sant’Antonio Abate.

Davide indossava il casco ma l’impatto con l’altra vettura è stato troppo violento. Come riportato da Teleclub, la giovane vittima aveva un sogno: quello di aprire un salone da parrucchiere tutto suo.

“Ciao Davide non riesco ad accettarlo, so solo che è stata una gioia averti visto crescere con i miei figli“, è stato questo uno dei tanti messaggi di affetto e cordoglio scritti e pubblicato sui social per Davide.