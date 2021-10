0 Facebook Drammatico incidente in auto, Giulia muore a 27 anni: anche il fidanzato morto così Cronaca 17 Ottobre 2021 14:13 Di redazione 1'

Un drammatico incidente si è consumato questa notte nel Casertano, a Santa Maria a Vico. A morire una giovane ragazza di 27 anni, Giulia Carfora, che si trovava in un auto con la cugina quando il veicolo si è capovolto.

Giulia Carfora morta in un incidente a Santa Maria Capua Vetere

La giovane, a bordo della sua Fiat Panda di colore grigio, stativa accompagnando a casa la cugina quando si è ribaltata con l’auto dopo aver preso in pieno un segnale stradale. I sanitari sono subito intervenuti, ma per Giulia non c’è stato nulla da fare. Ferita ma non in maniera grave la parente.

A riportare la notizia è Edizione caserta. La salma di Giulia è stata trasportata presso l’ospedale di Caserta, reparto di medicina legale. Solo 3 anni fa la giovane perse il fidanzato in un incidente stradale. La famiglia della 27enne è stat colpita da una triplici tragedia: sono morti il fratello della ragazza , la mamma e poi lei. Resta solo il padre della giovane, con il quale quest’ultima viveva.