Anna Tatangelo, la sorella svela: "Piangeva disperata per Gigi, ma lui già frequentava un'altra"

E’ la sorella di Anna Tatangelo a parlare a raccontare retroscena inediti sulla fine della storia d’amore tra la ragazzi di Periferia e il compagno, Gigi D’Alessio. In occasione di un’esclusiva rilasciata a Dipiù, Silvia Tatangelo, ha parlato del periodo più duro per la showgirl.

Anna Tatangelo, la sorella svela dettagli sulla fine della storia con Gigi D’Alessio

L’intervista a Silvia Tatangelo il settimanale l’ha organizzata per parlare dell’uscita della sua nuova collaborazione con la collega Viola Valentino, ma chiaramente non sono mancate le domande su Anna Tatangelo. Una su tutte quella riguardante la dine dell’amore con il cantante napoletano. In merito a quel periodo la sorella della bella cantante ha detto:

“Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta…”. Ha poi ribadito di aver sperato che la sorella tornasse con il compagno e papà del figlio, Andrea. La speranza è stata poi infranta quando hanno scoperto che D’Alessio frequentava già un’altra.

Oggi anche la cantante di Sora ha voltato pagina, al fianco del rapper napoletano Livio Cori. Su questo Silvia confessa: