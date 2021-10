Luciano Spalletti dopo il furto dell’auto a Napoli: “Succede in tutta l’Italia, non capisco il clamore”

Luciano Spalletti rilascia un’interessante dichiarazione a favore di Napoli dopo la brutta disavventura, lo scorso venerdì: gli hanno rubato l’auto.

L’allenatore ha dichiarato:

“Il furto della mia auto non cambia il mio giudizio su Napoli. Per gioco ho visto cosa succede in Italia, vengono rubate circa 100mila auto l’anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano SPALLETTI, alla vigilia del match con il Torino, a proposito del furto della sua auto, subito ieri.