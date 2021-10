0 Facebook Picchiano il figlio fuori scuola, il papà arriva con la pistola e impazzisce Cronaca 16 Ottobre 2021 09:16 Di redazione 2'

Il figlio viene bullizzato a scuola e lui impazzisce, si reca all’ingresso fuori scuola e dà di matto. Il fatto è avvenuto dinanzi al Liceo Guacci, a Benevento, dove la polizia è giunta con giubbotti antiproiettili perché si aspettava il peggio.

Benevento, papà estrae pistola fuori scuola

Ad allertare l’uomo e far scattare il gesto esagerato, una telefonata del figlio che diceva di esser stato aggredito. L’episodio, avvenuto intorno alle 8, ha come protagonisti il figlio del signore in questione e alcuni ragazzini frequentanti il liceo. Due di loro avrebbero infatti litigato e si sarebbero colpiti, A quel punto lo studente avrebbe chiamato il papà per essere difeso. L’uomo, appartenente alle forze dell’ordine, si è fiondato fuori scuola con la pistola.

I poliziotti hanno fermato l’uomo che è stato poi trasferito in Questura per gli accertamenti del caso. Quello che bisogna capire è se l’uomo abbia estratto la pistola o solo mostrata. Le due ipotesi sono ora al vaglio dei poliziotti della Mobile e della Volante che stanno ascoltando sia gli studenti . L’attenzione degli investigatori, oltre che sulle testimonianze, si è anche concentrata anche sulle immagini della videosorveglianza ch sei trovano nella Facoltà di Giurisprudenza, poco vicina al Liceo.