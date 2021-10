0 Facebook Napoli, al via la stagione teatrale la teatro Salvo D’Acquisto Teatro 14 Ottobre 2021 10:59 Di redazione 1'

Un cartellone di successo, generi diversi ma riconducibili tutti alla nostra città Fierro, Gallo cognomi che parlano da soli, Greg Rega, Sabba artisti internazionali e vincitori di talent show italiani, Simona Boo con il suo quartetto brasiliano, lei napoletana verace catapulterà il pubblico lontano, molto lontano dando la possibilità di scoprire un ritmo nuovo e unico, Zurzolo il sassofonista, compositore di successo italiano e non solo, Daniele Scannapieco, ospite d’onore della serata di Gregorio Rega, un sassofonista d’eccellenza presente in tutte le tournée di Eduardo De Crescenzo e non solo.

Al via la stagione teatrale la teatro Salvo D’Acquisto

via Morghen 58 (parcheggio gratuito)

info biglietti: www.go2.it

info, Direttrice artistica: Isabella Allocca, 3341677401