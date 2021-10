0 Facebook Auto da giorni parcheggiata davanti Port’Alba, l”oltraggio’ in una foto: “La Municipale non vede, non sente, non parla” Auto da giorni parcheggiata davanti Port'Alba. Il 'Comitato vivibilità cittadina' da un paio di giorni ha denunciato questa vettura parcheggiata male Degrado cittadino 14 Ottobre 2021 16:17 Di redazione 1'

Da circa un paio di giorni tra piazza Bellini e Port’Alba c’è un ‘residente’ in più. Un bel Suv, rosso fiammante parcheggiato davanti la storica porta della città e che ostruisce il passaggio ai pedoni.

Uno schiaffo al senso di comunità e all’importanza rappresentata dallo storico monumento. Sono state diverse le proteste dei residenti. Il caso è stato segnalato sui social e denunciato dal ‘Comitato vivibilità cittadina‘.

Auto da giorni parcheggiata davanti Port’Alba

A quanto pare, però, sembrerebbe che alla scorrettezza di chi ha parcheggiato senza ritegno e rispetto per nessuno, si sia affiancata l’indifferenza delle istituzioni. Infatti, ad oggi, i Vigili urbani ancora non si sarebbero visti.

Auto da giorni parcheggiata davanti Port’Alba: il post su Facebook della pagina ‘Comitato vivibilità cittadina’

“Anche oggi la stessa auto parcheggiata nel medesimo luogo nonostante le segnalazioni. Siamo in adiacenza della Storica Port’Alba, un oltraggio alla storia ed alla cultura napoletana. A questo punto possiamo dire che la Polizia Locale, non vede, non sente, non parla…“.