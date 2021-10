0 Facebook Ambra Angiolini e il Tapiro di Striscia la Notizia, la difesa della figlia: le ‘vip’ si sollevano contro il tg e la conduttrice Spettacolo 14 Ottobre 2021 16:11 Di redazione 4'

E poi succede che ti lasci con il tuo fidanzato, magari vieni anche tradita, arriva Striscia la Notizia e ti appioppi il Tapiro. Ti chiama Ambra Angiolini è chiaro, ma perché mai il tuo essere famosa ti deve rendere così vulnerabile? A difendere l’attrice, reduce da questa esperienza a dir poco vergognosa, un’altra donna (e non è stata la sola): la figlia. Ha 17 anni Jolanda Renga, nata dall’unione dell’ex di Non è la Rai con il cantante Francesco Renga, ma dice la sua contro chi fa televisione da molti anni e certe oscenità potrebbe anche evitarle. Ma procediamo con ordine!

Ambra Angiolini riceve il Tapiro per la fine della storia con Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini ha ricevuto il Tapiro da Striscia La Notizia per il tradimento del fidanzato Massimiliano Allegri, con il quale l’attrice era fidanzata da qualche anno e condivideva l’idea di un progetto come il matrimonio. Valerio Staffelli, inviato del Tg satirico, va sotto casa della Angiolini e le porta il “dono”. L’artista non la prende benissimo, ma regge il gioco. Ma la domanda è: perché mai una donna tradita e lasciata deve essere attapirata? Chi l’ha capito lo può spiegare?

Una spiegazione l’ha fornita la figlia di Ambra che, a 17 anni, sui suoi social ha scritto: “So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?”.

Alla voce della ragazza si sono aggiunte quella di attrici colleghe di Ambra che si sono scagliate anche contro la conduttrice di Striscia, ovvero Vanessa Incontrada. In quanto donna, secondo molte, la spagnola si sarebbe dovuta adirare. Laura Chiatti ad esempio ha detto:

“Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. […] Essere un personaggio pubblico consiste nell’essere esposti al giudizio altrui, ma non dà a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa. Il tapiro forse andava consegnato all’uomo che evidentemente non ha avuto nessun tipo di riserbo nella tutela della propria compagna o ex, a lei va solo tutta la mia stima per essere riuscita nonostante tutto a non perdere l’ironia”.

Su tutte però Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Striscia e Vanessa Incontrada:

“Ieri il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato. C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti. Un tradimento, la fine di un amore sono già dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori. Non fa meno male, se sei famosa da quando avevi 14 anni, no. Il presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (“mica lui la tradisce con Dybala?), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui – il maschio alfa- le donne le tradisce con virile serialità, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo. Una cosa la voglio dire anche a Vanessa Incontrada: quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta”.

Al coro si sono unite anche Stefania Orlando, Sonia Bruganelli e Francesca Barra. E la lista diventerà sempre più lunga e non è fatta solo di donne!