0 Facebook Detenuto per abusi, esce di prigione e ci ricasca: molestata di nuovo la nipotina 14enne Zio molesta di nuovo la nipotina 14enne. La giovane vittima ha raccontato tutto alla madre. Scattati la denuncia e i provvedimenti Cronaca 14 Ottobre 2021 16:41 Di redazione 1'

Ha perso il pelo ma non il vizio e a rimetterci sarebbe stata ancora una volta la nipotina. Oggi la piccola ha 14 anni ma l’incubo è iniziato tempo fa, quando era ancora una bambina. Lei vittima dello zio violento a soli 4 anni.

Quest’ultimo l’ha molestata e per questo motivo è finito in carcere. Dopo quattro anni di detenzione l”orco’ è tornato ed avrebbe abusato di nuovo della nipote. Quest’ultima, come riportato da Il Mattino, ha confessato tutto alla madre.

“Mamma, lo zio è tornato a farmi le cose che mi faceva quando ero piccola“, queste le parole dette dalla 14enne alla madre. Lo zio è stato interrogato dall’autorità giudiziaria e seguendo il consiglio dei suoi avvocati non ha risposto.