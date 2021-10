0 Facebook Raffiche di vento su Napoli, crolla albero al Vomero: chiusa via Cimarosa Crolla un albero al Vomero in via Cimarosa. Il forte vento di oggi ha causato gravi disagi nel quartiere collinare di Napoli Meteo 14 Ottobre 2021 15:56 Di redazione 1'

Un grosso ramo di un albero si è staccato crollando sopra il terrazzo di un’abitazione. È accaduto al Vomero in via Cimarosa. Il crollo è stato causato dai forti venti che si sono abbattuti sulla città.

Come riportato da Il Mattino, sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La strada in questione è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Avviati tutti gli accertamenti del caso.

Diversi i danni causati dal crollo, per fortuna nessuna persona è stata coinvolta. Tanta la paura tra passanti e residenti. Intanto, il traffico e la viabilità sono andati in tilt a causa delle misure precauzionali prese dalla Municipale.

