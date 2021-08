0 Facebook Arianna, investita e uccisa davanti agli occhi del fidanzato: aveva 28 anni Cronaca 19 Agosto 2021 11:34 Di redazione 2'

Una tragedia è avvenuta lo scordo martedì sera a Vittuone, sulla Statale 11, dove è morta Arianna Nicodemo, una donna di 28 anni. Stava attraversando le strisce pedonali quando un’auto l’ha travolta. Arianna era con il fidanzato quando è avvenuto l’incidente; si sarebbero dovuti sposare a breve,

Arianna Nicodemo morta a Vittuone: stava attraversando le strisce pedonali

Sul posto sono subito accorse sue ambulanze, ma non c’è stato nulla da fare. Sia Arianna che il fidanzato sono stati condotti all’ospedale San Carlo, ma le condizioni della ventottenne erano ormai disperate e Arianna è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì. Lo schianto è avvenuto esattamente alle 21.30, sulla Statale 11, all’altezza di due ristoranti. In passato, i residenti della zona avevano più volte segnalato la necessità di mettere in sicurezza l’attraversamento con un semaforo o altri interventi. A investire la 28enne è stato un 47enne di Rho, ccompagnato all’ospedale di Magenta, per ulteriori approfondimenti tossicologici, richiesti dai carabinieri di Abbiategrasso. L’uomo rischia l’accusa di omicidio stradale.

A Vibonati la drammatica notizia si è diffusa nella giornata di oggi gettando nello sconforto parenti e amici della ragazza, nipote, tra gli altri, del comandante della Polfer di Sapri Carmine Nicodemo.