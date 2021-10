0 Facebook Scandalo al GF Vip, Jo Squillo: “Mio padre beveva latte tutti i giorni ed è diventato sordo” Spettacolo 12 Ottobre 2021 08:30 Di redazione 2'

Dichiarazioni che, dette tra amici possono far scoppiare qualche risata, ma in televisione, in prima serata, creano scandalo. Così le parole di Jo Squillo diventano un caso mediatico. La concorrente del Grande Fratello Vip, che segue un regime alimentare vegano, ha dichiarato che il latte, bevuto da suo padre ogni giorno, l’ha reso sordo. Parole senza fondamento, inutili e pericolose, che hanno indignato tutti.

Jo Squillo nel dettaglio ha affermato:

“Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte, infatti è diventato sordo. Io gli dicevo ‘forse è anche il latte’, ma lui ‘no, il latte fa bene'”.

Le parole, raccontate ad Aldo Montano allergico alla caseina presente nel latte. Sull’argomento infatti la Squillo conferma: “La caseina è una colla e infatti gli ha incollato le orecchie”, ha detto sempre a proposito del padre. In più, qualche giorno prima, aveva parlato con Ainett Stephens dell’associazione tra latte e insorgenza del tumore al seno.

Prontamente, a smentire le parole assurde della concorrente, arriva la comunità scientifica e i ricercatori, dall‘Airc alla Fondazione Umberto Veronesi:

“Nonostante molti punti siano ancora da chiarire, i dati disponibili non fanno pensare a un’associazione tra consumo di latte e derivati e aumento del rischio di tumore. Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, sembra addirittura che sia vero il contrario, e che questi alimenti possano avere un effetto protettivo”.

Insomma la concorrente non solo ha tappato, ma ha anche fatto affermazioni gravi sulla salute.