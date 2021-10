0 Facebook “Sono vedovo e solo”, gli agenti lo beccano con una donna, ma la moglie è in ospedale viva Cronaca 12 Ottobre 2021 15:39 Di redazione 1'

E’ stato sorpreso in compagnia di una prostituta e si è giustificato dicendo di essere vedovo e avere bisogno di coccole. La realtà era tutt’altra infatti la moglie era viva e vegeta ed era in ospedale in attesa che il marito l’andasse a prendere dopo la riabilitazione all’anca post operazione.

Eboli: “Sono vedovo e solo”, gli agenti lo beccano con una donna

Il fatto è avvenuto ad Eboli dove un uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia municipale. L’81enne di Vallo della Lucania consumava un rapporto carnale con una donna di origini bulgare. Andava con la prostituta mentre la moglie era in convalescenza. E’ stato fermato e per lui è scattata la multa di 200 euro.

La cosa più assurda però è stata la scusa utilizzata con gli agenti. “Sono qui con questa donna perché sono vedovo”, diceva, mentre sul telefono compariva in chiamata proprio la moglie!